Турецький Галатасарай, який нещодавно звільнив Фатіха Теріма, запропонував тренерське крісло Андрію Шевченку. Невтішні результати в Дженоа не стали аргументом для керівництва клубу, яке бачить великий потенціал українського спеціаліста.

До речі Шевченко все ще перебуває на контракті з Дженоа і не отримував солідної компенсації – журналіст

Втім, 45-річний тренер не захотів знову заходити у кризовий проєкт та відповів відмовою. У результаті новим головним тренером Галатасарая став Доменек Торрен.

Наразі Галатасарай перебуває на 13 місці у турнірній таблиці, після 21 гри команда набрала лише 27 очок. Втім, відстань до зони єврокубків складає лише 8 очок, тому у гранда є теоретичні шанси на вищі позиції.

Що відомо про звільнення Шевченка з Дженоа