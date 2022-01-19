PZPN должен был сегодня объявить имя нового наставника сборной. Ранее СМИ сообщали, что им может стать бывший тренер "Кадры" Адам Навалка.

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Впрочем, короткое сообщение в твиттере сообщило футбольной общественности, что "переговоры с кандидатами продолжаются". Как узнали журналисты, польский футбольный союз пытается убедить Андрея Шевченко возглавить команду.

Помехой назначению стоит финансовый вопрос. В окружении Шевченко заверили, что его может заинтересовать предложение на сумму 3 миллиона евро в год.

Для сборной Польши это фантастическая сумма. К примеру, предыдущий тренер – португалец Пауло Соуза – получал 850 тысяч евро. Поляки готовы предложить Шевченко миллион, но в три раза большая сумма тормозит переговоры.

Напомним, Шевченко еще находится на контракте у Дженоа и получает зарплату. Следовательно, спешить с поиском нового места трудоустройства ему не нужно. Вместе с тем время играет против поляков, которые уже в марте сойдутся с Россией в раунде плей-офф отбора на Мундиаль.