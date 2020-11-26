Наставник сборной Украины Андрей Шевченко высказался о решении УЕФА присудить "желто-синим" техническое поражение в отмененном матче 6-го тура Лиги наций.

Главный тренер сборной Андрей Шевченко не захотел комментировать решение УЕФА, однако поблагодарил за работу всех причастных к национальной команды. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Facebook.

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"Швейцария – Украина 3:0. Я не буду комментировать решение УЕФА. Я лишь хочу поблагодарить тренерский штаб, медицинский персонал сборной, всех работников Ассоциации за проявленный высокий профессионализм.

Я благодарю всех футболистов команды за то, что они, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, отдали все силы на поле и продолжали бороться. Также я бесконечно благодарен нашим болельщикам за вашу поддержку и единство с командой в это трудное для всех время. Мы не отвечаем за этот результат", – написал наставник сборной.