Шевченко святкує ювілей: ігрові та тренерські досягнення зіркового українця

Вже колишній наставник національної збірної України Андрій Шевченко святкує День народження. Сьогодні зірці українського футболу виповнилося 45 років.

Вихованець київського Динамо зумів побудувати визначну кар'єру та підкорити найвищі футбольні вершини Європи. Ювіляр може похизуватися великим списком футбольних досягнень.

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У якості гравця Андрій Шевченко 5 разів ставав чемпіоном України, тричі вигравав Кубок України та вигравав у битві за Суперкубок України.

Також він став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів – саме Шевченко забив вирішальний пенальті у ворота Ювентуса в фіналі. Тричі він був найкращим бомбардиром найпрестижнішого футбольного турніру Європи. Згодом тріумфував у Суперкубку УЄФА.

Окрім того, Шевченка визнавали найращим футболістом Європи та вручали "Золотий м'яч". Андрій Миколайович може згадати перемоги в Серії А, Кубку та Суперкубку Італії.

В Челсі кар'єра склалася не найкращим чином, але і з лондонцями він святкував перемогу у Кубку Англії, Кубку англійської ліги та Суперкубку Англії.

У складі збірної України виходив в 1/4 фіналу ЧС-2006 та є найкращим бомбардиром в історії команди – 48 голів.

Після кар'єри гравця очолив національну збірну України, з якою зумів дійти до 1/4 фіналу Євро-2020.