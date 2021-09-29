Вихованець київського Динамо зумів побудувати визначну кар'єру та підкорити найвищі футбольні вершини Європи. Ювіляр може похизуватися великим списком футбольних досягнень.

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У якості гравця Андрій Шевченко 5 разів ставав чемпіоном України, тричі вигравав Кубок України та вигравав у битві за Суперкубок України.

Також він став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів – саме Шевченко забив вирішальний пенальті у ворота Ювентуса в фіналі. Тричі він був найкращим бомбардиром найпрестижнішого футбольного турніру Європи. Згодом тріумфував у Суперкубку УЄФА.

Окрім того, Шевченка визнавали найращим футболістом Європи та вручали "Золотий м'яч". Андрій Миколайович може згадати перемоги в Серії А, Кубку та Суперкубку Італії.

В Челсі кар'єра склалася не найкращим чином, але і з лондонцями він святкував перемогу у Кубку Англії, Кубку англійської ліги та Суперкубку Англії.

У складі збірної України виходив в 1/4 фіналу ЧС-2006 та є найкращим бомбардиром в історії команди – 48 голів.

Після кар'єри гравця очолив національну збірну України, з якою зумів дійти до 1/4 фіналу Євро-2020.