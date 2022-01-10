Рішення приймуть сьогодні

Просто зараз правління Дженоа обговорює майбутнє Андрія Шевченка. Деякі функціонери наполягають на звільненні українця, а дехто вагається та готовий дати йому ще трішки часу.

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У 9 матчах Серії А Дженоа зазнала 6 поразок, а вчора програла прямому конкуренту у боротьбі за виживання – Спеції. Шанси "грифонів" залишитись в еліті дуже мінімальні, і невдача у найближчих матчах може стати фатальною.

Шалена компенсація за звільнення

Втім, на перепоні Дженоа можуть стати фінанси. Якщо клуб достроково розірве контракт з Шевченком та його штабом, то буде змушений заплатити 10 мільйонів євро.

Для нових власників клубу такі витрати та пошук нового тренера у ситуації, коли надії майже немає, можуть бути не найкращим рішенням. Деякі функціонери переконані, що ці гроші краще спрямувати на придбання нових гравців.