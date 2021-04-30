По словам Шевченко, период в Динамо был самым важным в его карьере, но вместе с тем и самым тяжелым. Валерий Лобановский ставил футболистам очень высокую планку.

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"Он до сих пор является частью моей жизни. Он был близок, когда мне было от 18 до 21 года. Это был важный и довольно трудный период в моей футбольной жизни.

Строгим ли он был учителем? Даже нечто большее. Он заставлял нас десятками раз повторять одно и то же. Мы называли это восхождением к смерти. Бегали под уклоном 16%. Кого не стошнило – играл в старте. Если бы всех вырвало – все играли бы меньше. Лобановский был очень жестким, но честным, он нас испытывал", – рассказал Шевченко.

Вместе с тем звездного форварда не так легко было сбить с пути.

"Задумывался ли я когда-нибудь над тем, чтобы сдаться? Ни разу. Я был голоден. Не до денег – мы неплохо зарабатывали. Я хотел успеха в том, что мне нравилось", – добавил он.