Шевченко розповів про найбільш проблемну позицію в збірній України
Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко вважає, що перед спарингом з Польщею найбільш проблемною є позиція правого захисника.
Єдиним номінальним гравцем оборони на це місце в списку є Юхим Конопля. Слова Шевченка цитує ТК "Футбол".
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Є проблеми на правому фланзі. Будемо шукати варіанти, будемо пробувати. Комусь поміняємо позиції.
"Добре, що в матчі з Польщею буде 6 замін, і це дасть можливість варіювати склад і випускати свіжих гравців тоді, коли це потрібно", – сказав Шевченко.
Кадрові втрати України
У збірної України проблеми зі складом. Головний наставник українців Шевченко не зможе розраховувати на: Бущана, Миколенка, Шапаренка, Караваєва, Супрягу, Шахова, Попова. Всі ці гравці здали позитивні тести на COVID-19.
Також команді не допоможуть Тимчик, Кравець та Корнієнко. Всі пропустять матч через травми.
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