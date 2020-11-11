Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко вважає, що перед спарингом з Польщею найбільш проблемною є позиція правого захисника.

Єдиним номінальним гравцем оборони на це місце в списку є Юхим Конопля. Слова Шевченка цитує ТК "Футбол".

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Є проблеми на правому фланзі. Будемо шукати варіанти, будемо пробувати. Комусь поміняємо позиції.

"Добре, що в матчі з Польщею буде 6 замін, і це дасть можливість варіювати склад і випускати свіжих гравців тоді, коли це потрібно", – сказав Шевченко.

До слова. Справа у захисті могли зіграти Олександр Караваєв або Олександр Тимчик, але у першого коронавірус, а другий травмований.

Кадрові втрати України

У збірної України проблеми зі складом. Головний наставник українців Шевченко не зможе розраховувати на: Бущана, Миколенка, Шапаренка, Караваєва, Супрягу, Шахова, Попова. Всі ці гравці здали позитивні тести на COVID-19.

Також команді не допоможуть Тимчик, Кравець та Корнієнко. Всі пропустять матч через травми.

Товариський матч Польща – Україна відбудеться 11 листопада. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45