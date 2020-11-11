Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что перед спаррингом с Польшей наиболее проблемной является позиция правого защитника.

Единственным номинальным игроком обороны на это место в списке есть Ефим Конопля. Слова Шевченка цитирует ТК "Футбол".

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Есть проблемы на правом фланге. Будем искать варианты, будем пробовать. Кому-то поменяем позиции.

"Хорошо, что в матче с Польшей будет 6 замен, и это даст возможность варьировать состав и выпускать свежих игроков тогда, когда это нужно", – сказал Шевченко.

К слову. Справа в защите могли сыграть Александр Караваев или Александр Тимчик, но у первого коронавирус, а второй травмирован.

Кадровые потери сборной Украины

В сборной Украины проблемы в составе. Главный наставник украинской сборной Шевченко не сможет рассчитывать на: Бущана, Миколенка, Шапаренка, Караваева, Супрягу, Шахова, Попова. Все эти игроки сдали положительные тесты на COVID-19.

Также команде не помогут Тимчик, Кравец и Корниенко. Все пропустят матч из-за травмы.

Товарищеский матч Польша – Украина состоится 11 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45