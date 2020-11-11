Головний наставник збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, які потрапили у заявку на товариський поєдинок проти Польщі. Поза заявкою несподівано залишився опорник "Шахтаря" Тарас Степаненко.

У заявку на матч потрапили 23 гравці. У заявці на поєдинок на видно талановитого голкіпера "Ворскли" Дмитра Різника, повідомила УАФ.

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Якщо відсутність молодого воротаря ще можна зрозуміти через велику конкуренцію на позиції голкіпера. То рішення залишити Тараса Степаненко поза заявкою складно пояснити.

Заявка збірної України

Голкіпери: Паньків, Лунін, Пятов

Захисники: Соболь, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко, Бондар, Макаренко, Конопля, Чеберко

Півзахисники: Сидорчук, Маліновський, Ярмоленко, Марлос, Циганков, Зубков, Зінченко, Коваленко, Чеберко, Харатін

Нападники: Яремчук, Мораес

Товариський матч проти Польщі відбудеться вже у середу, 11 листопада. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45.