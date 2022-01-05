Італійський журналіст та інсайдер Джанлука Ді Марціо повідомив про одужання українського наставника. Якщо інформація буде підтверджена офіційно, Шевченко зможе бути присутнім на тренерській лаві Дженоа вже в наступному матчі.

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Ймовірне повернення Андрія Шевченка відбудеться у четвер, 6 січня. Саме тоді Дженоа зіграє проти Сассуоло. Початок зустрічі о 17:30.

Нагадаємо, Андрій Миколайович отримав позитивний тест на коронавірус 28 грудня. Тренер "грифонів" провів 10 днів на самоізоляції, після чого здав черговий тест, який виявився негативним.