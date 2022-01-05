Итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил о выздоровлении украинского наставника. Если информация будет подтверждена официально, Шевченко сможет присутствовать на тренерской скамье Дженоа уже в следующем матче.

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Вероятное возвращение Андрея Шевченко состоится в четверг, 6 января. В это время Дженоа сыграет против Сассуоло. Начало встречи в 17.30.

Напомним, Андрей Николаевич получил положительный тест на коронавирус 28 декабря. Тренер "грифонов" провел 10 дней на самоизоляции, после чего сдал очередной тест, который оказался отрицательным.