На думку Володимира Єзерського, який був партнером Шевченка у збірній України, подальші кар'єрні плани тренеру треба будувати дуже обережно. Виклики – це добре, але коли вони завершуються провалом, це дуже шкодить репутації.

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"Кілька місяців тому він погодився очолити аутсайдера Серії А – Дженоа, проте довго в Італії не затримався. Тепер ось черговий виклик. І знову в непростий момент, потрібно бути дуже впевненим у своїх силах, щоб зважитися стати біля керма "Кадри" перед найважливішими поєдинками у боротьбі за путівку у фінальну частину чемпіонату світу", – сказав Єзерський.

Колишній футболіст сподівається, що у разі прийняття пропозиції від Польщі Шевченко дуже добре зважить всі "за" та "проти", а також володітиме повною інформацією про своїх підопічних. У разі другої невдачі підряд знайти наступну роботу зірці буде дуже складно.

Збірна Польщі має оголосити ім'я нового головного тренера 31 січня. 24 березня "Кадра" у плей-офф відбору на ЧС-2022 зіграє проти Росії.