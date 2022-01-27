По мнению Владимира Езерского, являвшегося партнером Шевченко в сборной Украины, дальнейшие карьерные планы тренеру нужно строить очень осторожно. Вызовы – это хорошо, но когда они завершаются провалом, это очень вредит репутации.

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"Несколько месяцев назад он согласился возглавить аутсайдера Серии А – Дженоа, однако долго в Италии не задержался. Теперь вот очередной вызов. И снова в непростой момент, нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы решиться встать у руля "Кадры" перед важнейшими поединками в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата мира", – сказал Езерский.

Бывший футболист надеется, что в случае принятия предложения от Польши Шевченко очень хорошо взвесит все "за" и "против", а также будет владеть полной информацией о своих подопечных. В случае второй неудачи подряд найти следующую работу звезде будет очень сложно.

Сборная Польши объявит имя нового главного тренера 31 января. 24 марта "Кадра" в плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет против России.