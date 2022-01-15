Прощання українського фахівця з "грифонами" завершилося гучною перепалкою. Сторони не дійшли згоди щодо лінії розвитку команди.

Цікаво Звільнили Шевченка та визначилися із тимчасовою заміною: Дженоа очолить ексгравець генуезців

Шевченко просив якомога швидше завершити перехід Олексія Міранчука з Аталанти та Надіма Амірі з Байєра. А от боси клубу не поспішали завершувати переговори та хотіли розтягнути процес у надії покращити для себе умови контрактів.

Повідомляється, що суперечка між сторонами була доволі гучною, розмова проходила на підвищених тонах. Також джерела стверджують, що доля Шевченка була визначена ще до розмови, тому скандал не мав жодного впливу на його звільнення.

Під керівництвом Шевченка Дженоа провела 11 матчів. Перемогти вдалося лише раз – у кубковому протистоянні з Салернітаною. У битві з Міланом "грифони" поступилися та покинули турнір. У 9 матчах чемпіонату Дженоа тричі зіграла внічию та зазнала 6 поразок.