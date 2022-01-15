Прощание украинского специалиста с "грифонами" завершилось громкой перепалкой. Стороны не пришли к согласию относительно линии развития команды.

Интересно Уволили Шевченко и определились с временной заменой: Дженоа возглавит экс-игрок генуэзцев

Шевченко просил как можно скорее завершить переход Алексея Миранчука из Аталанты и Надима Амири из Байера. А вот боссы клуба не спешили завершать переговоры и хотели растянуть процесс в надежде улучшить условия контрактов.

Сообщается, что спор между сторонами был достаточно громким, разговор проходил на повышенных тонах. Также источники утверждают, что судьба Шевченко была определена еще до разговора, поэтому скандал не имел никакого влияния на его увольнение.

Под руководством Шевченко Дженоа провела 11 матчей. Победить удалось только раз – в кубковом противостоянии с Салернитаной. В битве с Миланом "грифоны" уступили и покинули турнир. В 9 матчах чемпионата Дженоа трижды сыграла вничью и потерпела 6 поражений.