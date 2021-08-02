Український нападник Роман Яремчук нарешті змінив клубну прописку – придбати українця вдалося Бенфіці. Важливу роль у переговорах відіграв Андрій Шевченко.

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Тоді ще віце-президент Бенфіки Руй Кошта, який грав з Шевченком за Мілан, попросив його повідомити 25-річного футболіста, що Бенфіка цікавиться його послугами і хоче бачити його в своїй футболці.

Після розмови з другом Шевченко одраза знайшов Яремчука у тренажерній залі та розповів про інтерес Бенфіки. Андрій Миколайович запевнив Яремчука, що лісабонці – серйозний клуб з великими амбіціями, а Руй Кошта – його давній друг та хороша людина, тому в клубі до нього буде прекрасне ставлення.

Яремчук прислухався до порад Шевченка та вирішив продовжити свою кар'єру у Португалії.