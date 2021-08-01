Сім'я футболіста збірної України чекає на поповнення. Разом із дружиною Олександр дізнався стать первістка на НСК "Олімпійський".

Читайте також Шевченко пішов зі збірної України – він не продовжив контракт з УАФ

Зінченко виконав один з найбільш хвилюючих ударів у житті. Після влучання м'яча у велику кулю у воротах "Олімпійського" з'явилася величезна рожева хмара. Олександр та Влада незабаром стануть батьками дівчинки!

У березні пара одружилася, а вже через три місяці стало відомо про вагітність дружини футболіста "синьо-жовтих" та Манчестер Сіті.