Украинский нападающий Роман Яремчук наконец-то сменил клубную прописку – приобрести украинца удалось Бенфике. Важную роль в переговорах сыграл Андрей Шевченко.

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Тогда еще вице-президент Бенфики Руй Кошта, который играл с Шевченко за Милан, попросил его сообщить 25-летнему футболисту, что Бенфика интересуется его услугами и хочет видеть его в своей футболке.

После разговора с другом Шевченко сразу нашел Яремчука в тренажерном зале и рассказал об интересе Бенфики. Андрей Николаевич заверил Яремчука, что лиссабонцы – серьезный клуб с большими амбициями, а Руй Кошта – его давний друг и хороший человек, поэтому в клубе к нему будет прекрасное отношение.

Яремчук прислушался к советам Шевченко и решил продолжить свою карьеру в Португалии.