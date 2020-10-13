Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко огласил список игроков, попавших в заявку на матч Лиги Наций против Испании. Вне заявки снова остался защитник "Шахтера" Валерий Бондарь.

В заявку на матч попали 23 игрока. Андрей Николаевич вновь доверил место в списке голкиперу "Ворсклы" Дмитрию Резнику. Об этом сообщает УАФ.

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Единственным, кто остался вне заявки на матч, стал Валерий Бондарь.

Заявка сборной Украины

Голкиперы: Бущан, Никита Шевченко, Ризнык.

Защитники: Соболь, Пластун, Забарный, Чеберко, Конопля, Миколенко, Михайличенко, Караваев.

Полузащитники: Сидорчук, Ярмоленко, Макаренко, Марлос, Харатин, Шапаренко, Цыганков, Шепелев, Коваленко, Зубков.

Нападающий: Яремчук.

Матч 4-го тура Лиги Наций Украина – Испания состоится 13 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21: 45 в Киеве на НСК "Олимпийский". Последний раз сборные встречались между собой в начале сентября, когда Испания на своем поле разгромила Украину во втором туре Лиги Наций 4:0.