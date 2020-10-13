У вівторок, 13 жовтня, збірна Україна на НСК "Олімпійський" прийматиме Іспанію у матчі Ліги націй. Про найцікавіше перед поєдинком читайте у матеріалі Спорт24.

Україна – Іспанія: головне

Що: Ліга націй УЄФА;

Де: НСК "Олімпійський", Київ;

Коли: вівторок, 13 жовтня,

Головний арбітр: Павел Гіль;

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.

Дивіться також: Збірна Іспанії втратила двох гравців перед матчем з Україною

Історія зустрічей Іспанія – Україна

Всього команди провели шість очних зустрічей, в яких п'ять разів фортуна була на боці іспанців, а один раз суперники розписали бойову нічию – 2:2. Це сталося в березні 2003 року в рамках відбору на Євро-2004. Матч-відповідь команд, який відбувся в Іспанії, завершився перемогою господарів 2:1.

Мабуть, найвідоміше протистояння команд – це матч чемпіонату світу з футболу 2006 року, коли Іспанія розгромила команду Блохіна 4:0.

Ще двічі жереб звів команди у відборі на Євро-2016. Тоді іспанці святкували мінімальну перемогу 1:0 в обох протистояннях.

Востаннє збірні зустрічались між собою на початку вересня, коли Іспанія на власному полі розгромила Україну у другому турі Ліги Націй 4:0.

Цікаво: Іспанія лякає Україну божевільними голами на тренуванні перед матчем Ліги націй: відео

Стан збірних перед грою

Жовто-сині провалили три останні матчі, після того, як вони вийшли в Лігу А. Після перемоги в групі В кваліфікацій до перенесеного чемпіонату Європи команда Шевченка стала частіше бачитися з найкращими збірними. В гостях у іспанців і французів Україна пропустила в сумі 11 м'ячів, а вдома вона мінімально програла німцям.

У збірної України важка ситуація зі складом через велику кількість травмованих і хворих гравців. Також майбутню зустріч через дискваліфікацію пропустить півзахисник Руслан Маліновський.

"Червона Фурія" набрала сім очок з дев'яти можливих: дві перемоги і нічия з різницею голів +5. Таким чином, збірна відірвалася від Німеччини на два пункти, хоча за весь рік вона жодного разу не перемогла поза домом. З середини жовтня 2019 року Іспанія чотири рази поспіль поділила очки з суперниками.

Україна – Іспанія: що прогнозують букмекери

Букмекери Marathonbet віддають перевагу у матчі гостям. Звитягу збірної Іспанії вони оцінили коефіцієнтом 1,46. На те, що підопічні Шевченка зможуть дати гідний бій супернику та перемогти – 7,40. На нічию у матчі стоїть коефіцієнт 5,45.

Вболівальники на НСК "Олімпійський у Києві зможуть побачити перший гол у матчі у виконанні іспанських футболістів – 1,39. На те, що команда Шевченка першою зможе відкрити рахунок на табло – 3,38.

Інформація для ставок