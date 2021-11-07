Клубная карьера Шевченко-тренера официально началась. Специалист будет пытаться спасти ситуацию в Дженоа, оказавшемся перед зоной вылета.

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Контракт Шевченко с генуэзцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Его зарплата составит 1,8 миллионов евро в год плюс бонусы.

Владельцы клуба "777 Partners" рассматривают Шевченко как центральную фигуру трансформаций клуба.

Первый матч в новой роли Шевченко проведет 21 ноября – Дженоа сыграет против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.