На думку авторитетної La Gazzetta dello Sport, саме Віктор Коваленко став найкращим у складі Спеції за підсумками матчу. Титул MVP він розділив з автором гола Якопо Салою.

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Цікаво, що зазвичай таблоїд виділяє лише одного футболіста у складі команди.

Зробив великий внесок у початок та завершальну фазу переможної атаки,

– резюмувало видання гру Коваленка.

У Серії А за Спецію Коваленко у цьому сезоні провів 6 матчів, у його активі – 1 гол та 2 результативні передачі.

Нагадаємо, права на Коваленка належать Аталанті, за Спецію він виступає на правах оренди.