На думку журналіста Ігоря Циганика, прихід Шевченка в Динамо зараз просто неможливий. Причина – довгостроковий контракт Луческу та "європейські" плани Андрія Миколайовича.

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Я спеціально подзвонив Суркісу і запитав про контракт. У Луческу все добре, він відновився щодо здоров'я. До Луческу повна довіра. А колись в майбутньому, звичайно, Шевченко може очолити Динамо,

– сказав Циганик.

Контракт Мірчі Луческу з київським Динамо розрахований до літа 2024 року. Андрій Шевченко 1 серпня оголосив про завершення контракту з УАФ, і зтого часу перебуває у пошуках роботи.

Згідно чуток, фахівець хоче продовжити кар'єру у європейському клубі. Головний критерій для майбутньої команди Шевченка – високі амбіції та фінансові можливості, що відповідатимуть завданню.