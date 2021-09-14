По мнению журналиста Игоря Цыганыка, приход Шевченко в Динамо сейчас просто невозможен. Причина – долгосрочный контракт Луческу и "европейские" планы Андрея Николаевича.

Кстати Павелко поссорился с Шевченко из-за денег: УАФ не имела средств на тренера и попрошайничает у ФИФА

Я специально позвонил Суркису и спросил о контракте. У Луческу все хорошо, он восстановился в отношении здоровья. К Луческу полное доверие. А когда-то в будущем, конечно, Шевченко может возглавить Динамо,

– сказал Цыганык.

Контракт Мирчи Луческу с киевским Динамо рассчитан до лета 2024 года. Андрей Шевченко 1 августа объявил о завершении контракта с УАФ, и с того времени находится в поисках работы.

По слухам, специалист хочет продолжить карьеру в европейском клубе. Главный критерий для будущей команды Шевченко – высокие амбиции и финансовые возможности, которые соответствуют задаче.