Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с исполнителями, которые примут участие в матче против сборной Франции.

В заявку на матч против сборной Франции из общей группы не попали 5 футболистов: Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин, Андрей Ярмоленко, Александр Тымчик и Владимир Шепелев

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Заявка на первый матч отбора на ЧМ-2022 выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Георгий Бущан.

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Караваев, Ефим Конопля, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко.

Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, Евгений Макаренко, Александр Зинченко.

Нападающие: Жуниор Мораес, Роман Яремчук.

Матч Франция – Украина стартует в 21:45 на стадионе Стад де Франс.