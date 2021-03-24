Шевченко назвал заявку на матч с Францией: есть неожиданности
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с исполнителями, которые примут участие в матче против сборной Франции.
Источник:УАФ
В заявку на матч против сборной Франции из общей группы не попали 5 футболистов: Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин, Андрей Ярмоленко, Александр Тымчик и Владимир Шепелев
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Заявка на первый матч отбора на ЧМ-2022 выглядит так:
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Георгий Бущан.
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Караваев, Ефим Конопля, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко.
Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, Евгений Макаренко, Александр Зинченко.
Нападающие: Жуниор Мораес, Роман Яремчук.
Матч Франция – Украина стартует в 21:45 на стадионе Стад де Франс.
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