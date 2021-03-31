Вже незабаром розпочнеться матч 3 туру кваліфікації ЧС-2022 між Україною та Казахстаном. Тренери вже визначилися зі складами на поєдинок.

Поєдинок розпочнеться о 21:45. У складі "жовто-синіх" дебютує голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін. До теми Україна – Казахстан: коли і де дивитися онлайн-трансляцію відбору ЧС-2022 Україна: Трубін – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Сидорчук, Шапаренко – Зінченко (к), Маліновський – Яремчук, Мораєс Запасні: Бущан, Соболь, Забарний, Шепелєв, Тимчик, Марлос, Пятов, Сирота, Зубков, Довбик, Макаренко, Коваленко Казахстан: Покатілов – Марочкін, Малий, Аліп, Досмагамбетов – Нургалієв (к), Мужиков – Валіуллін, Абікен, Тагиберген – Аїмбетов