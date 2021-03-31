Уже скоро начнется матч 3 тура квалификации ЧМ-2022 между Украиной и Казахстаном. Тренеры уже определились с составами на поединок.

Поединок начнется в 21:45. В составе "желто-синих" дебютирует голкипер Шахтера Анатолий Трубин. К теме Украина – Казахстан: когда и где смотреть онлайн-трансляцию отбора ЧМ-2022 Украина: Трубин – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Сидорчук, Шапаренко – Зинченко, Малиновський – Яремчук, Мораес Запасные: Бущан, Соболь, Забарный, Шепелев, Тымчик, Марлос, Пятов, Сирота, Зубков, Довбик, Макаренко, Коваленко Казахстан: Покатилов – Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов – Нургалиев (к), Мужиков – Валиуллин, Абикен, Тагыберген – Аймбетов