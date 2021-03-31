Україна – Казахстан: коли і де дивитися онлайн-трансляцію відбору ЧС-2022
Україна та Казахстан зустрічаються у 3 турі відбору на Чемпіонат світу 2022. Де можна подивитися матч – читайте на Збірна 24.
Джерело:Збірна24
У поточному відборі Україна та Казахстан ще не перемагали. Підопічні Шевченка розписали нічию з Францією та Фінляндією, а казахи програли чемпіонам світу.
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Дивитись матч Україна – Казахстан онлайн можна на телеканалі "Україна", платформах oll.tv та MEGOGO за підпискою. Пряма трансляція поєдинку також запланована на телеканалі "Футбол 1".
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