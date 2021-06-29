Шевченко назвав несподіваний склад на матч зі Швецією: без Маліновського та Миколенка
29 червня 2021 , 20:48Читать новость на русском
Джерело:УЄФА
Тренерський штаб української національної команди визначився зі стартовою одинадцяткою на історичний перший поєдинок плей-оф чемпіонату Європи проти Швеції. В основі українців одразу кілька сюрпризів.
На лаві запасних опиняються Руслан Маліновський та Віталій Миколенко. Натомість з перших хвилин зіграють Сергій Кривцов та Тарас Степаненко. Варто зауважити, що захисник Шахтаря проведе свій перший поєдинок на Євро-2020.
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Склад збірної України на матч зі Швецією:Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Степаненко, Сидорчук, Шапаренко, Зінченко, Ярмоленко (к), Яремчук.
Графіка УАФ
Ульсен, Лустіг, Лінделеф, Аугустінссон, С. Ларссон (к), Екдаль, Форсберг, Ісак, К. Ульссон, Кулусевскі, Даніельсон.
Шведи сьогодні зіграють у такому складі:
Розпочнеться протистояння у шотландському Глазго о 22:00 за Києвом. Переможець цієї пари зустрінеться у чвертьфіналі зі збірною Англії.