На лаві запасних опиняються Руслан Маліновський та Віталій Миколенко. Натомість з перших хвилин зіграють Сергій Кривцов та Тарас Степаненко. Варто зауважити, що захисник Шахтаря проведе свій перший поєдинок на Євро-2020.
До теми Свідок кримської анексії, дебют на Євро та інші факти з історії зустрічей Швеції та України
Склад збірної України на матч зі Швецією:
Графіка УАФ
Шведи сьогодні зіграють у такому складі:
Розпочнеться протистояння у шотландському Глазго о 22:00 за Києвом. Переможець цієї пари зустрінеться у чвертьфіналі зі збірною Англії.