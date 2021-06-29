На лаві запасних опиняються Руслан Маліновський та Віталій Миколенко. Натомість з перших хвилин зіграють Сергій Кривцов та Тарас Степаненко. Варто зауважити, що захисник Шахтаря проведе свій перший поєдинок на Євро-2020.

До теми Свідок кримської анексії, дебют на Євро та інші факти з історії зустрічей Швеції та України

Склад збірної України на матч зі Швецією:

Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Степаненко, Сидорчук, Шапаренко, Зінченко, Ярмоленко (к), Яремчук.

Графіка УАФ



Шведи сьогодні зіграють у такому складі:

Ульсен, Лустіг, Лінделеф, Аугустінссон, С. Ларссон (к), Екдаль, Форсберг, Ісак, К. Ульссон, Кулусевскі, Даніельсон.

Розпочнеться протистояння у шотландському Глазго о 22:00 за Києвом. Переможець цієї пари зустрінеться у чвертьфіналі зі збірною Англії.