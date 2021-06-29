На скамейке запасных оказываются Руслан Малиновский и Виталий Миколенко. Зато с первых минут сыграют Сергей Кривцов и Тарас Степаненко. Стоит заметить, что защитник Шахтера проведет свой первый поединок на Евро-2020.

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Состав сборной Украины на матч со Швецией:

Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко (к), Яремчук.

Графика УАФ

Шведы сегодня сыграют в следующем составе:

Ульсен, Лустиг, Линделеф, Аугустинссон, С. Ларссон (к), Экдаль, Форсберг, Исак, К. Ульссон, Кулусевски, Даниэльсон.

Начнется противостояние в шотландском Глазго в 22:00 по Киеву. Победитель этой пары встретится в четвертьфинале со сборной Англии.