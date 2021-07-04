Наставник сборной Украины отметил, что для улучшения результатов и повышения амбиций нужен сильный внутренний чемпионат и больше представителей в топ-5 лигах Европы.

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Прошло 15 лет, и после четвертьфинала Мундиаля сборная пробилась в четвертьфинал Евро. Если у нас не будет сильного внутреннего чемпионата, мы все реже будем туда попадать. Для того, чтобы конкурировать на этом уровне, нужно иметь футболистов, которые играют в топ-5 лигах, – сказал Шевченко.

Напомним, в матче 1/4 финала Евро-2020 Украина уступила Англии со счетом 0:4 и покинула турнир.