Наставник сборной Украины Андрей Шевченко сможет похвастаться очередным достижением.

На прошлой неделе определились все участники Евро-2020. Наставник сборной Украины Андрей Шевченко будет самым молодым тренером турнира, сообщает УАФ.

Шевченко может стать лучшим игроком XXI века – за него можно проголосовать

Наставник "желто-синих" лишь на несколько месяцев опередил наставника Северной Македонии Игоря Ангеловски, с которым мы встретимся в группе С. Шевченко родился 29 сентября 1976 года, а Ангеловски появился на свет 2 июня 1976 года.

Самым старшим тренером на Евро-2020 должен стать главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш (68 лет), который в 2019-м стал преемником Мирча Луческу.