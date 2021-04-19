Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пошел по пути своих звездных друзей. Вскоре он выдаст автобиографическую книгу.

Уже 29 апреля состоится релиз книги Андрея Шевченко. Она написана на итальянском языке в соавторстве с журналистом Алессандро Альчато. Он уже сотрудничал подобным образом с Андреа Пирло.

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Автобиография Шевченко увидит свет в издательстве "Baldini+Castoldi" и называется "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" (Мягкая сила. Моя жизнь, мой футбол). Книгу уже можно заказать на официальном сайте издательства. Ее стоимость составляет 18 евро.

Заметим, что Андрей Шевченко стал суперзвездой мирового футбола именно в Италии. Там он выступал за Милан, в составе которого выиграл Лигу чемпионов и получил "Золотой мяч-2004".