По словам Цыганыка, контракт Шевченко в сборной завершится после Евро-2020, но стороны могут продолжить сотрудничество.

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"У Андрея Шевченко есть договоренность с руководством УАФ о том, что он останется в сборной Украины после Евро-2020, если обе стороны придут к согласию. У него контракт заканчивается после этого турнира, но соглашение автоматически пролонгируется, если есть согласие относительно дальнейшего сотрудничества. Это нормальная практика", – сказал он.

Также Цыганык отметил, что Шевченко видит себя в роли клубного тренера, и планирует развивать карьеру в этом направлении.

"Будет ли Шевченко тренером Милана? Сказали, что Пиоли остается еще на год. Я общался с Андреем Николаевичем, и я могу сказать, что у него есть идея работать клубным тренером и есть желание работать в этом направлении.

По моему личному убеждению, на следующий отбор главным тренером сборной Украины будет все еще Шевченко. Что будет дальше? Не знаю. Хотя может что-то и случиться после чемпионата Европы. Команда может хорошо выступить и тренер получит бешеное предложение. Не думаю, что УАФ будет препятствовать развитию карьеры Андрея Шевченко в каком-то клубе, если будет серьезное предложение", – убежден журналист.