Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вошел в перечень претендентов на премию лучшему игроку XXI века Globe Soccer Awards.

Globe Soccer Awards объявил претендентов на звание лучшего футболиста XXI века.

На положительный результат можно рассчитывать, – футбольный юрист о матче Швейцария – Украина

Всего в список вошли 28 футболистов: Андрей Шевченко (Украина), Андреа Пирло, Фабио Каннаваро, Франческо Тотти, Джанлуиджи Буффон (все – Италия), Андрес Иньеста, Икер Касильяс, Серхио Рамос, Хави (все – Испания), Арьен Роббен (Нидерланды), Криштиану Роналду, Луиш Фигу (оба – Португалия), Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лампард, Стивен Джеррард (все – Англия), Кака, Неймар, Роналдиньо, Роналдо (все – Бразилия), Килиан Мбаппе, Зинедин Зидан (оба – Франция), Лионель Месси (Аргентина), Лука Модрич (Хорватия), Мохамед Салах (Египет), Филипп Лам, Мануэль Нойер (оба – Германия), Роберт Левандовски (Польша) и Златан Ибрагимович (Швеция).

Проголосовать за лучшего игрока можно по ссылке.

Награждение состоится 27 декабря.