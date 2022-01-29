На думку колишнього головного тренера збірної України Йожефа Сабо, Шевченко зробив велику помилку, коли пішов працювати в Дженоа. Команда мала надто багато проблем, щоб ризикувати своєю репутацією.

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Як і очікувалося, Шевченко не зміг показати хороший результат, адже не мав у розпорядженні гравців відповідного рівня, а чемпіонат Італії – один з найсильніших у світі. Тепер фахівцеві потрібно зробити висновки та ретельно підбирати подальше місце роботи.

Думаю, що оптимальний термін для Шевченка, щоб відпочити – півроку. Побути з сім'єю, з дітьми. Заодно і поміркувати зі своїми помічниками, що все-таки не вийшло,

– вважає Сабо.

У 11 матчах на чолі Дженоа Шевченко здобув 1 перемогу та зазнав 7 поразок. Нещодавно він був одним з головних кандидатів на посаду наставника збірної Польщі, але ЗМІ повідомляють, що фахівець не зумів домовитися з Дженоа про припинення контракту.