По мнению Игоря Цыганыка, не слишком яркий период у Дженоа не оказывает никакого влияния на будущее Шевченко. Футбольное сообщество понимает, что с теми игроками, которые были в его распоряжении, у украинского специалиста не было никакого шанса.

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Журналист убежден, что скоро к Шевченко будут поступать новые интересные предложения о трудоустройстве, и сигнал от сборной Польши – прекрасное этому подтверждение.

Когда клуб закапывают несколько лет, то откопать через 2 недели невозможно. Поэтому думаю, что у Шевченко будут очень хорошие предложения в Италии, возможно, в других странах. Прогнозирую, что у него безоблачное тренерское будущее,

– сказал Цыганык.

Напомним, Шевченко до сих пор находится на контракте с Дженоа, действующим до лета 2024 года. Клуб не хочет увольнять украинца во избежание выплаты компенсации за досрочное расторжение договора.