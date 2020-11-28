Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився думками про рішення УЄФА присудити "жовто-синім" технічну поразку в матчі 6-го туру Ліги націй проти Швейцарії.

На думку Андрія Шевченка, рішення УЄФА не відповідає правилам фейр-плей. Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера.

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"Нам дуже важко. Є таке поняття, як фейр-плей. На жаль, у тій ситуації, в якій ми опинилися... Рішення, яке було прийняте, я не збираюся його обговорювати, правильне воно чи ні. Є органи, які повинні займатися цим", – сказав Шевченко.

Також наставник збірної додав, що результат матчу має вирішуватися на футбольному полі. Тим паче, що умови для цього були.

"Як колишній гравець, тренер національної команди та футбольна людина, вважаю, що такі матчі повинні вирішуватися на полі. Збірна України була готова до цього. Ми приїхали тим складом, який могли зараз виставити, зі здорових гравців. У нас були негативні тести у більшості гравців. Їх було достатньо, щоб провести матч", – підсумував Шевченко.

Нагадаємо, збірній України присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією. Цей результат опустить "жовто-синіх" у Лізі націй до ліги В.