Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о решении УЕФА присудить "желто-синим" техническое поражение в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.

По мнению Андрея Шевченко, решение УЕФА не соответствует правилам фэйр-плей. Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

Могу запихнуть свое мнение в одно место, – лидер сборной Украины "взорвался" из-за решения УЕФА

"Нам очень трудно. Есть такое понятие, как фэйр-плей. К сожалению, в той ситуации, в которой мы оказались... Решение, которое было принято, я не собираюсь его обсуждать, правильное оно или нет. Есть органы, которые должны заниматься этим", – сказал Шевченко.

Также наставник сборной добавил, что результат матча должен решаться на футбольном поле. Тем более, что условия для этого были.

"Как бывший игрок, тренер национальной команды и футбольный человек, считаю, что такие матчи должны решаться на поле. Сборная Украины была готова к этому. Мы приехали тем составом, который могли сейчас выставить, здоровые игроков. У нас были негативные тесты в большинстве игроков. Их было достаточно, чтобы провести матч", – подытожил Шевченко.

Напомним, сборной Украины присудили техническое поражение за матч со Швейцарией. Этот результат опустит "желто-синих" в Лиге наций в лигу В.