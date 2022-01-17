Раніше лунали чутки, що Андрій Шевченко може стати на тренерський місток збірної Польщі. Звільнення з Дженоа підвищило шанси на такий розвиток його кар'єри.

Цікаво Головне, щоб не було соромно дивитись у дзеркало, – Шевченко прокоментував відхід з Дженоа

Втім, зараз шанси українця очолити "Кадру" не такі великі. Адам Навалка, який працював з Польщею з 2013 по 2018 рік, став головним претендентом на цю посаду. Окрім того, Шевченко не проти трішки перепочити після стресової роботи в Дженоа, де він пропрацював лише 2 місяці.

Нагадаємо, "грифони" вирішили попрощатися з Шевченком після кубкового матчу з Міланом (1:3). Під керівництвом Шевченка Дженоа зіграла 11 матчів, в яких здобула лише 1 перемогу (в Кубку над Салернітаною) та зазнала 7 поразок.

Раніше боси Дженоа запевняли, що будують довготривалий проєкт та готові навіть до вильоту в Серію В. Але реальність показала, що ані плану, ані стратегію у нових власників клубу немає.