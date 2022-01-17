"За ці два місяці з моїм штабом ми зробили все, що могли. Головне, щоб не було соромно дивитись у дзеркало, і я знаю, що можу це робити. Перш ніж піти, я скажу дещо важливе про Дженоа. Я молодий тренер, але дещо досяг у футболі, за свою кар'єру бачив багато стадіонів у всіх куточках світу. Я ніколи раніше не бачив такого стадіону, як "Луїджі Фераріс": він незвичайний, тому що вболівальники Дженоа неймовірні", – заявив Шевченко.

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Також екстренер генуезької команди закликав футболістів Дженоа зберегти прописку в елітному дивізіоні.

"Ви повинні спробувати врятувати місце в Серії А для них. За цих хлопців, які щоразу створюють неймовірну атмосферу і ніколи не кидали нас серед труднощів", – сказав Андрій Миколайович.

У суботу, 15 січня, "грифони" офіційно попрощалися з Шевченком та його тренерським штабом. Після 21 матчу Дженоа йде на передостанній позиції у лізі з 12 очками. У понеділок генуезці зіграють перший поєдинок після відходу українця.