Зараз в України та Фінляндії по 5 очок, але в Суомі ще є матч у запасі. Для здобуття путівок на чемпіонат світу у Гельсінкі нам потрібна лише перемога.

До речі Ставити ультиматум та диктувати умови – неправильно, – Маліновському "прилетіло" від Федецького

Колишній захисник "жовто-синіх" Артем Федецький закликає команду віддати на полі усі сили. Втрата очок з прямим конкурентом може стати фатальним штрихом цього відбору на Мундіаль.

Фіни і боснійці – це наші прямі конкуренти. У цих матчах потрібно лише перемагати. Просто в поєдинку з Фінляндією не буде. Не знаю, яку тактику обере Петраков і якою буде установка. Але Україні точно потрібна перемога. У нічиї вже набридло грати. У разі поразки шансів вийти на Мундіаль практично не буде,

– вважає Федецький.

Нагадаємо, матч групового етапу відбору на ЧС-2022 Фінляндія – Україна відбудеться завтра, 9 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:00.