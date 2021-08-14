Головний тренер Реала Карло Анчелотті оголосив заявку на матч проти Алавеса. Загалом у списку 21 футболіст, серед яких 22-річний український голкіпер Андрій Лунін.

До речі Треба знайти своє місце, – тренер Бенфіки Жезуш розповів, чого чекає від Яремчука

Разом з тим королівський клуб не зможе розраховувати одразу на декількох зіркових гравців. Марсело, Тоні Кроос та Ферлан Менді досі перебувають у лазареті команди.

Також у заявку не потрапили Дані Карвахаль та Маріано Діас, причина відсутності яких не вказана. Також Анчелотті вирішив не брати на гру Мартіна Едегора та Хесуса Вальєхо.

Зазначимо, що матч Алавес – Реал розпочнеться о 23:00. Також додамо, що наразі Андрій Лунін не зіграв в іспанській Прімері жодного матчу.