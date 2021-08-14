Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров закрив питання щодо переходу на тренерський місток збірної України. Боси клубу з Еміратів не відпустили українського фахівця.

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Українська асоціація футболу вже знає про остаточну відмову від Реброва. Тепер 17 серпня відомство має оголосити нового тренера національної команди.

Раніше лунала інформація, що очолити збірну може Олександр Петраков, який перемагав на чемпіонаті світу з U-20. Разом з тим джерела повідомляють, що тандем Олексій Михайличенко – Олег Блохін, який очолив Комітет національних збірних після Мирона Маркевича, вже виконує обов'язки головного тренера "жовто-синіх".

Нагадаємо, 1 серпня Андрій Шевченко оголосив, що не буде продовжувати контракт зі збірною. Після цього УАФ запропонувала вакантне крісло Сергію Реброву, але той так і не зміг домовитися з босами Аль-Айна.