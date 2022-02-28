Шалена підтримка трибун та послання у Кремль: Коноплянка дебютував у Польщі

У Кракові відбувся матч між Краковією та Термалікою. До та після поєдинку панувала особлива атмосфера.

Краковія провела яскраву акцію на підтримку України. Футболісти господарів вийшли на поле з українськими прапорами та у спеціальних футболках з написом "Зупиніть російську агресію" та посиланням, за яким можна фінансово підтримати українську армію. Крім того, грі передувала хвилина мовчання на честь загиблих українців у війні з Росією.

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На трибунах також було гаряче. Банер фанатів та їхні кричалки закликали до розправи з Путіним.

Банер фанатів Краковії / фото із соцмереж

Футболісти Краковії та Термаліки / фото gazetakrakowska.pl

Матч завершився перемогою гостей 2:1. Увесь матч за Термаліку провів ексгравець збірної України Артем Путівцев. У складі Краковії вперше зіграв Євген Коноплянка, який вийшов на поле у перерві.

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