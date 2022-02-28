"Після початкових рішень Ради ФІФА та Виконавчого комітету УЄФА, які передбачали додаткові санкції, ФІФА та УЄФА сьогодні ухвалили рішення, що всі російські команди, збірні та клуби мають бути виключені з турнірів ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення", – вказано у пресрелізі.

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Повідомляється, що ці рішення були ухвалені Радою ФІФА та Виконавчим комітетом УЄФА – головними органами організацій, які приймають найважливіші та термінові рішення.

"Футбол є єдиним у цьому питанні і висловлює повну підтримку людям, які страждають в Україні. Президенти ФІФА та УЄФА сподіваються, що ситуація в Україні налагодиться якнайшвидше і футбол знову стане орієнтиром єдності та миру серед людей", – заявили в організаціях.

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