Краковия провела яркую акцию в поддержку Украины. Футболисты хозяев вышли на поле с украинскими флагами, в специальных футболках с надписью "Остановите российскую агрессию" и ссылкой, по которой можно финансово поддержать украинскую армию. Кроме того, игре предшествовала минута молчания в честь погибших украинцев в войне с Россией.

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На трибунах тоже было жарко. Баннер фанатов и их кричалки призывали к расправе с Путиным.

Банер фанатов Краковии / фото из соцсетей

Футболисты Краковии и Термалики / фото gazetakrakowska.pl

Матч завершился победой гостей 2:1. Весь матч за Термалик провел эксигровец сборной Украины Артем Путовцев. В составе Краковии впервые сыграл вышедший на поле в перерыве Евгений Коноплянка.

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