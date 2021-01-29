Залишається сподіватися, що 28-річний Максим Малишев зможе врятувати свою кар’єру.

У п’ятницю, 29 січня, донецький Шахтар вирушив на другий тренувальний збір, який пройде у Туреччині. У склад делегації "гірників" – 31 футболіст.

Джерело: офіційний сайт Шахтаря

У загальну групу Шахтаря повернувся травмований бразилець Ісмаїлі, який не грав з червня 2020 року. Ще раніше отримував ігрову практику колишній півзахисник збірної України Максим Малишев. Талановитого футболіста переслідують травми, через які він практично не виходив на поле і за повідомленням ЗМІ був близьким до завершення кар’єри. Востаннє Малишев грав за "помаранчево-чорних" в офіційному матчі на початку квітня 2019 року.

За збірну України Малишев провів 3 поєдинки, останній з яких, у червні 2017 року.

Другий збір Шахтаря в турецькому Белеку триватиме до 5 лютого. Вже 18 лютого донеччани зіграють проти Маккабі в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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